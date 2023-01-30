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30 января, 11:41

Путин заявил, что жители РФ должны участвовать в принятии градостроительных решений

Жители России должны принимать непосредственное участие в процессе принятия градостроительных решений и чувствовать себя его частью. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым в режиме видео-конференц-связи (ВКС).

Глава региона отметил, что в области работают градостроительные советы, где жители путём голосования выбирают, на что будут потрачены те или иные средства, выделенные городам. Путин поддержал данную идею.

"Если у вас это на практике получается, это очень здорово", — отметил российский лидер.

Кувшинников также обратил внимание на то, что подобные градсоветы улучшают качество жизни в регионах, ведь с их помощью выделяются средства на строительство новых дорог, парков и других элементов инфраструктуры.

Песков: В работе Путина и дальше будут использоваться технологии видео-конференц-связи

Песков: В работе Путина и дальше будут использоваться технологии видео-конференц-связи

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин получает полную информацию о состоянии экономики страны и ему об этом регулярно докладывают.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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