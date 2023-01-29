Песков: Путин получает полную информацию о состоянии экономики России
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Antonio Masiello / Getty Images
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обладает полной информацией о состоянии экономики страны, ему регулярно об этом докладывают.
"Любые утверждения относительно того, что он [Путин] получает искажённую информацию, являются неверными. Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства", — объяснил представитель Кремля в комментарии Financial Times.
Песков также опроверг информацию о якобы "непрозрачности экономической статистики". По словам пресс-секретаря президента, "все, кому нужно знать, все, кто является частью процесса принятия решений в сфере экономики, обладают доступом к полному спектру информации и статистики".
Ранее президент Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам поручил правительству добиться роста зарплат, продолжительности жизни, рождаемости и снижения бедности. Он также распорядился поставить авиакомпаниям 700 российских самолётов и вертолётов.