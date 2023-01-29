Песков: Путин получает полную информацию о состоянии экономики России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин обладает полной информацией о состоянии экономики страны, ему регулярно об этом докладывают.

"Любые утверждения относительно того, что он [Путин] получает искажённую информацию, являются неверными. Президент обладает полной информацией и, как правило, еженедельно проводит встречи с экономическим блоком правительства", — объяснил представитель Кремля в комментарии Financial Times.