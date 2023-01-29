Число пострадавших от землетрясения в Иране увеличилось до 664
Последствия землетрясения. Фото © Twitter / TheShadowComp
Количество пострадавших при землетрясении в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана увеличилось до 664 человек. Об этом сообщил губернатор Мохаммад Садег Мотамедян на совещании по урегулированию кризисных ситуаций, пишет ИРНА.
Согласно его данным, помимо раненых также есть двое погибших. По первоначальным оценкам, в результате землетрясения ущерб получили два города и свыше 70 населённых пунктов, в 30 отключилась электроэнергия. Также оказалась повреждена или разрушена половина строений.
Как сегодня ночью писал Лайф, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Изначально сообщалось о 300 пострадавших в городе Хой и семерых — в городе Сельмас. Позже, по данным губернатора провинции Западный Азербайджан, число раненых увеличилось до 580.