Число пострадавших от землетрясения в Иране увеличилось до 664

Количество пострадавших при землетрясении в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана увеличилось до 664 человек. Об этом сообщил губернатор Мохаммад Садег Мотамедян на совещании по урегулированию кризисных ситуаций, пишет ИРНА.











Согласно его данным, помимо раненых также есть двое погибших. По первоначальным оценкам, в результате землетрясения ущерб получили два города и свыше 70 населённых пунктов, в 30 отключилась электроэнергия. Также оказалась повреждена или разрушена половина строений.