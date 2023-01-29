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29 января, 06:38

Число пострадавших от землетрясения в Иране увеличилось до 664

<p>Последствия землетрясения. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/TheShadowComp" target="_blank" rel="noopener noreferrer">TheShadowComp</a></p>

Последствия землетрясения. Фото © Twitter / TheShadowComp

Количество пострадавших при землетрясении в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана увеличилось до 664 человек. Об этом сообщил губернатор Мохаммад Садег Мотамедян на совещании по урегулированию кризисных ситуаций, пишет ИРНА.

  • Последствия землетрясения. Фото © Twitter / Sazari2015
    Последствия землетрясения. Фото © Twitter / Sazari2015
  • Последствия землетрясения. Фото © Twitter / TheShadowComp
    Последствия землетрясения. Фото © Twitter / TheShadowComp
  • Последствия землетрясения. Фото © Twitter / Sazari2015
    Последствия землетрясения. Фото © Twitter / Sazari2015
  • Последствия землетрясения. Фото © Twitter / Sazari2015
    Последствия землетрясения. Фото © Twitter / Sazari2015
  • Последствия землетрясения. Фото © Twitter / Sazari2015
    Последствия землетрясения. Фото © Twitter / Sazari2015

Последствия землетрясения. Фото © Twitter / Sazari2015

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Согласно его данным, помимо раненых также есть двое погибших. По первоначальным оценкам, в результате землетрясения ущерб получили два города и свыше 70 населённых пунктов, в 30 отключилась электроэнергия. Также оказалась повреждена или разрушена половина строений.

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Как сегодня ночью писал Лайф, землетрясение магнитудой 5,9 произошло на северо-западе Ирана. Изначально сообщалось о 300 пострадавших в городе Хой и семерых — в городе Сельмас. Позже, по данным губернатора провинции Западный Азербайджан, число раненых увеличилось до 580.

Николь Вербер

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