Три человека погибли и сотни пострадали в результате землетрясения в Иране

На северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия три человека погибли и сотни граждан пострадали, сообщает агентство Fars со ссылкой на экстренные службы.

Эпицентр подземных толчков располагался в районе города Хой. Согласно изначальной информации, в результате землетрясения 307 человек получили ранения: 300 — в городе Хой, семеро — в городе Сельмас. Позднее губернатор провинции Западный Азербайджан Мотамедян заявил, что количество пострадавших выросло до 580.

По словам чиновника, ущерб был нанесён двум городам и более чем 70 сёлам, разрушения составили от 20 до 50%. Произошедшее в Иране землетрясение также почувствовали жители многих областей Армении и Азербайджана.