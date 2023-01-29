Три человека погибли и сотни пострадали в результате землетрясения в Иране
Последствия землетрясения на северо-западе Ирана. Обложка © Twitter / Alerta_Noticias
На северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В результате происшествия три человека погибли и сотни граждан пострадали, сообщает агентство Fars со ссылкой на экстренные службы.
Эпицентр подземных толчков располагался в районе города Хой. Согласно изначальной информации, в результате землетрясения 307 человек получили ранения: 300 — в городе Хой, семеро — в городе Сельмас. Позднее губернатор провинции Западный Азербайджан Мотамедян заявил, что количество пострадавших выросло до 580.
По словам чиновника, ущерб был нанесён двум городам и более чем 70 сёлам, разрушения составили от 20 до 50%. Произошедшее в Иране землетрясение также почувствовали жители многих областей Армении и Азербайджана.
Ранее Лайф сообщал, что мощный взрыв прогремел на складе боеприпасов в Иране. Инцидент произошёл в городе Исфахан. По данным СМИ, всё случилось на одном из оборонных предприятий Минобороны страны. Предприятие атаковал беспилотник.