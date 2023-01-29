Глава военного комитета НАТО заявил, что альянс готов к конфронтации с Россией

Председатель военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности альянса противостоять России. Об этом он рассказал в интервью португальскому телеканалу RTP.

Как отметил Бауэр, гражданское промышленное производство стран Атлантического альянса необходимо переориентировать на военное. По его словам, блок готов к прямой конфронтации с Россией. При этом представитель альянса подчеркнул, что организация утратила монополию на военную инициативу.

Также председатель военного комитета добавил, что считает перевооружение приоритетом альянса. Он полагает, что стратегические задачи РФ выходят за пределы Украины, так как Россия якобы готова вернуться в границы Советского Союза.