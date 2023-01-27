В Белом доме отрицают участие НАТО в конфликте на Украине

В Вашингтоне считают, что ни США, ни НАТО не принимают прямого участия в происходящем на Украине и это исключительно конфликт Москвы и Киева. Об этом заявил в эфире CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это война России против Украины <...> Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины", — утверждал Кирби, отвечая на вопрос о прямой вовлечённости Соединённых Штатов.