В Белом доме отрицают участие НАТО в конфликте на Украине
Кирби: США и НАТО не принимают прямого участия в конфликте на Украине
В Вашингтоне считают, что ни США, ни НАТО не принимают прямого участия в происходящем на Украине и это исключительно конфликт Москвы и Киева. Об этом заявил в эфире CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Это война России против Украины <...> Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины", — утверждал Кирби, отвечая на вопрос о прямой вовлечённости Соединённых Штатов.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС вспомнить, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Берлин прояснить позицию.
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