"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 января, 14:20

В Белом доме отрицают участие НАТО в конфликте на Украине

Кирби: США и НАТО не принимают прямого участия в конфликте на Украине

В Вашингтоне считают, что ни США, ни НАТО не принимают прямого участия в происходящем на Украине и это исключительно конфликт Москвы и Киева. Об этом заявил в эфире CNN координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Это война России против Украины <...> Это не США против России, НАТО против России. Это Россия против Украины", — утверждал Кирби, отвечая на вопрос о прямой вовлечённости Соединённых Штатов.

Песков: Вовлечённость Запада в конфликт на Украине растёт

Песков: Вовлечённость Запада в конфликт на Украине растёт

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок призвала партнёров по ЕС вспомнить, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Берлин прояснить позицию.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров