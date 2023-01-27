"Сами понимают, что несут?": Захарова захотела ясности от Германии по поводу "войны против России"

Послу Германии в России следует внести ясность в позицию его страны о статусе в конфликте на Украине. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что её страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же Министерство не считает свою страну участницей конфликта", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Как считает представитель российского МИД, учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить.