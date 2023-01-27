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27 января, 01:48

"Сами понимают, что несут?": Захарова захотела ясности от Германии по поводу "войны против России"

Захарова призвала посла ФРГ прояснить статус Германии в конфликте на Украине

Послу Германии в России следует внести ясность в позицию его страны о статусе в конфликте на Украине. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Они сами понимают, что несут? Министр иностранных дел Германии заявляет, что её страна вместе с другими странами воюет с Россией. Это же Министерство не считает свою страну участницей конфликта", — отметила Захарова в своём Telegram-канале.

Как считает представитель российского МИД, учитывая эти противоречащие друг другу высказывания, послу Германии в России следует их прояснить.

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Ранее Лайф писал, что глава МИД Германии пресекла дискуссию о танках Leopard, напомнив союзникам по ЕС, "против кого" они воюют. Бербок тогда призвала их вспомнить, что они должны воевать не друг с другом, а с Россией. Заявление прозвучало накануне на заседании ПАСЕ. После этого комментируя высказывания своего министра, внешнеполитическое ведомство заявило, что оказание поддержки Киеву не делает ФРГ стороной конфликта на Украине.

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Telegram-канал / Мария Захарова

Арина Родионова

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