Телефонные мошенники стали использовать "пристрелочные" звонки

Телефонные мошенники освоили новую тактику. Они теперь могут работать более тонко и стараться втереться человеку в доверие, "дробя" свои манипуляции на несколько последовательных разговоров. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. По его словам, сначала мошенники совершают "пристрелочные" звонки, иногда даже с разницей в несколько дней, чтобы как можно больше выведать о своей жертве, и будто бы готовят человека к тому, чтобы убедить его поделиться своими платёжными данными или взять кредит. Как отметил юрист, в первую очередь уловки рассчитаны на пожилых людей.

"Подозреваю, что они сделали выборку из людей пожилых, которые получают пенсию. Как правило, это люди от 55 лет и старше. У многих пенсионеров дефицит общения, кроме того, они более доверчивые, несмотря на то что ведётся достаточно серьёзная разъяснительная работа насчёт мошенников. Люди старшего поколения законопослушны, они хотят помогать сотрудникам Следственного комитета. Женщины старше 35 лет, с точки зрения мошенников, тоже подходят на роль жертв: они обычно активно идут на взаимодействие", — рассказал Соловьёв в беседе с радио Sputnik.

Юрист предупредил, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не станут ничего выяснять по телефону, так как им такое запрещено. На практике они пригласят человека при необходимости в здание СК или органов внутренних дел. Поэтому "болтливых правоохранителей" стоит блокировать, моментально прекратив разговор.