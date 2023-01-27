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27 января, 00:26

"Реал" обыграл "Атлетико", став последним полуфиналистом Кубка Испании

"Реал" обыграл "Атлетико" со счётом 3:1 в дополнительное время в полуфинале матча Кубка Испании по футболу. Игра состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Авторы голов в "Реале" — Родриго (79-я минута), Карим Бензема (104) и Винисиус (120+1).

В команде "Атлетико" гол удалось на 19 минуте забить Альваро Мората. А вот на 99 минуте в команде не повезло защитнику Стефану Савичу, которого удалили с поля за вторую жёлтую карточку.

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Таким образом "Реал" является последним полуфиналиста нынешнего розыгрыша Кубка Испании. Ранее "Валенсия" на выезде одержала победу над "Картахену" в 1/16 финала Кубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Обложка ©

ТАСС / Miguel Tona

Анатолий Симоненко

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