"Реал" обыграл "Атлетико", став последним полуфиналистом Кубка Испании

"Реал" обыграл "Атлетико" со счётом 3:1 в дополнительное время в полуфинале матча Кубка Испании по футболу. Игра состоялась на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Авторы голов в "Реале" — Родриго (79-я минута), Карим Бензема (104) и Винисиус (120+1).

В команде "Атлетико" гол удалось на 19 минуте забить Альваро Мората. А вот на 99 минуте в команде не повезло защитнику Стефану Савичу, которого удалили с поля за вторую жёлтую карточку.