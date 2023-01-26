В Международной федерации дзюдо призвали допустить россиян и белорусов до соревнований

Международная федерация дзюдо призвала допустить до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. По словам её президента Мариуса Визера, решение будет полностью отвечать Олимпийской хартии.

"Возвращение дзюдоистов из России и Белоруссии на международные соревнования опирается на неопровержимые аргументы. Прежде всего одним из основных столпов Олимпийской хартии остаётся недискриминационное участие спортсменов без исключений", — цитирует его пресс-служба федерации.

Визер добавил, что спорт всегда был, есть и будет важнейшей платформой единства, солидарности и дружбы, если не между странами, то между людьми. Сегодняшняя же политика явно не соответствует этому.