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26 января, 18:44

В Международной федерации дзюдо призвали допустить россиян и белорусов до соревнований

Международная федерация дзюдо призвала допустить до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. По словам её президента Мариуса Визера, решение будет полностью отвечать Олимпийской хартии.

"Возвращение дзюдоистов из России и Белоруссии на международные соревнования опирается на неопровержимые аргументы. Прежде всего одним из основных столпов Олимпийской хартии остаётся недискриминационное участие спортсменов без исключений", цитирует его пресс-служба федерации.

Визер добавил, что спорт всегда был, есть и будет важнейшей платформой единства, солидарности и дружбы, если не между странами, то между людьми. Сегодняшняя же политика явно не соответствует этому.

"Я считаю, что осуждение спортсменов, которые своим участием в спорте явно поддерживают мир, дружбу и солидарность, в духе гуманности является чрезмерной и неприемлемой мерой", заключил он.

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Напомним, МОК предложил допустить на Олимпиаду-2024 только тех российских спортсменов, которые откажутся поддерживать спецоперацию на Украине.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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