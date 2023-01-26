В Международной федерации дзюдо призвали допустить россиян и белорусов до соревнований
Международная федерация дзюдо призвала допустить до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. По словам её президента Мариуса Визера, решение будет полностью отвечать Олимпийской хартии.
"Возвращение дзюдоистов из России и Белоруссии на международные соревнования опирается на неопровержимые аргументы. Прежде всего одним из основных столпов Олимпийской хартии остаётся недискриминационное участие спортсменов без исключений", — цитирует его пресс-служба федерации.
Визер добавил, что спорт всегда был, есть и будет важнейшей платформой единства, солидарности и дружбы, если не между странами, то между людьми. Сегодняшняя же политика явно не соответствует этому.
"Я считаю, что осуждение спортсменов, которые своим участием в спорте явно поддерживают мир, дружбу и солидарность, в духе гуманности является чрезмерной и неприемлемой мерой", — заключил он.
Напомним, МОК предложил допустить на Олимпиаду-2024 только тех российских спортсменов, которые откажутся поддерживать спецоперацию на Украине.
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