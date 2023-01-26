Минск приветствует стремление МОК допустить белорусских атлетов к соревнованиям

Комитет Белоруссии при этом напомнил, что против различных ограничений, касающихся республики в целом, а также белорусских и российских спортсменов. Минск выступает за их отмену "с целью соблюдения принципа равенства и недискриминации". В то же время в НОК выразили благодарность Олимпийскому совету Азии "за поддержку и предложение о выступлении в соревнованиях под эгидой этой организации в квалификационных турнирах к Играм в Париже 2024 года".