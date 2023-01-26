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26 января, 18:32

Минск приветствует стремление МОК допустить белорусских атлетов к соревнованиям

Минск положительно оценивает решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) решить вопрос о допуске белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

"Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь приветствует стремление МОК разрешить ситуацию о допуске белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях. Опубликованное 25 января заявление исполкома МОК рассматриваем как способ найти компромисс и ждём конкретных решений для дальнейшего обсуждения", — говорится в заявлении НОК.

Комитет Белоруссии при этом напомнил, что против различных ограничений, касающихся республики в целом, а также белорусских и российских спортсменов. Минск выступает за их отмену "с целью соблюдения принципа равенства и недискриминации". В то же время в НОК выразили благодарность Олимпийскому совету Азии "за поддержку и предложение о выступлении в соревнованиях под эгидой этой организации в квалификационных турнирах к Играм в Париже 2024 года".

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НОК Белоруссии

Арина Родионова

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