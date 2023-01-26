Памела Андерсон призналась, что сильно поправилась из-за стресса, пока писала мемуары

Американская актриса Памела Андерсон призналась, что сильно поправилась во время работы над мемуарами. По словам 55-летней артистки, она пережила сильный стресс из-за неприятных воспоминаний из прошлого. В итоге постоянное эмоциональное напряжение привело к тому, что она набрала 11 лишних килограммов.

"Это было безумием. В то время я будто защищалась с помощью еды. Не то чтобы я ела иначе. Я веган, люблю орехи и ягоды и не ем много. Но моё тело менялось", — сказала Памела в The Howard Stern Show.

Звезда "Спасателей Малибу" отметила, что, как только работа над мемуарами закончилась, она сбросила лишние килограммы и вновь вернулась в прежнюю форму.