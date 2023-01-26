Певец Shaman раскрыл причину резкой смены образа

"Внутренний голос сказал, что, видимо, пришло время, а тем более Новый год, перемены. Почему бы и нет? Всё-таки я человек творческий. А вообще, людям свойственно меняться. Они же не музейные экспонаты. Я тоже живой человек. Иногда хочется так, иногда эдак", — сказал он в интервью Пятому каналу.