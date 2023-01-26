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26 января, 15:40

Певец Shaman раскрыл причину резкой смены образа

Shaman рассказал, что срезал дреды из-за желания перемен

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) избавился от дредов, поскольку ему захотелось перемен. Так он прокомментировал резкую смену образа, которую продемонстрировал в новом клипе.

"Внутренний голос сказал, что, видимо, пришло время, а тем более Новый год, перемены. Почему бы и нет? Всё-таки я человек творческий. А вообще, людям свойственно меняться. Они же не музейные экспонаты. Я тоже живой человек. Иногда хочется так, иногда эдак", — сказал он в интервью Пятому каналу.

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Артист не стал связывать перемены с тем, что он повзрослел. Он отметил, что смена причёски произошла естественным образом.

Ранее Лайф писал о том, что певец Shaman в новом клипе на песню "Исповедь" избавился от дредов. Эта причёска долгое время была его отличительной особенностью.

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Кадр видео YouTube / SHAMAN

Илья Суриков

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