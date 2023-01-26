Shaman резко сменил образ в новом клипе

Известный певец Shaman (Ярослав Дронов) сильно удивил поклонников, сменив образ в новом клипе. В ролике на песню "Исповедь" музыкант распрощался с дредами, которые долгое время были его визитной карточкой.

По сюжету герой Дронова пробирается через равнодушную толпу, то и дело сталкиваясь с кем-то из прохожих, а затем резко падает на заснеженную пустошь. В это время певец обращается к Богу с различными просьбами: не ослепнуть от боли, остаться собой, получить свободу как у птиц, любить до смерти и другими.

Пробираясь по полю, герой оказывается на пороге небольшой деревянной церквушки, в которой встречает одинокого старца-священнослужителя. К нему певец и обращается за помощью — Shaman протягивает ему ножницы и встаёт на колени. Священник избавляет исполнителя от привычных дредов, при этом чёрный свитер, в котором музыкант был на протяжении всего ролика, сменяет белая рубашка. Последний кадр клипа — изображение Дронова в обновлённом образе.