Орнитолог нашёл простое объяснение жуткой "туче" из ворон над Киевом
Орнитолог Мишин не нашёл ничего странного в вирусном видео со стаей ворон над украинской столицей
Передвижение большими стаями — достаточно распространённое поведение для семейства врановых в межсезонье. Об этом порталу РИАМО рассказал орнитолог и основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин. По словам эксперта, говорить о каком-то "нашествии" ворон, перепугавшем киевлян, не приходится.
Вороны над Киевом. Видео © Twitter / @RuVoice
Мишин объяснил, что если раньше этим птицам было легче прокормиться, например, за счёт пищевых отходов общепита, то из-за сокращения кормовой базы посреди зимы врановые начинают искать новые места пропитания.
"Ворон ни больше, ни меньше. Просто происходит мобилизация ворон в достаточно ограниченном пространстве, что связано с сокращением кормовых баз", — добавил он.
Напомним, что ранее в Сети появилось видео целой вороньей "тучи", которая нависла над одной из киевских автодорог. А заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский даже грустно пошутил, что причиной воронового "нашествия" стал тот факт, что власти Украины спонсируют богохульство на государственном уровне.
unsplash.com / JJ Shev