Орнитолог нашёл простое объяснение жуткой "туче" из ворон над Киевом

Передвижение большими стаями — достаточно распространённое поведение для семейства врановых в межсезонье. Об этом порталу РИАМО рассказал орнитолог и основатель приюта для птиц "Орнитарий" Вадим Мишин. По словам эксперта, говорить о каком-то "нашествии" ворон, перепугавшем киевлян, не приходится.

Вороны над Киевом. Видео © Twitter / @RuVoice

Мишин объяснил, что если раньше этим птицам было легче прокормиться, например, за счёт пищевых отходов общепита, то из-за сокращения кормовой базы посреди зимы врановые начинают искать новые места пропитания.

"Ворон ни больше, ни меньше. Просто происходит мобилизация ворон в достаточно ограниченном пространстве, что связано с сокращением кормовых баз", — добавил он.