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26 января, 08:48

РПЦ разработала концепцию о социальных льготах для военных священников

В РПЦ разработали концепцию, которая обеспечивает правовой статус военных священников. Мера необходима в том числе для того, чтобы установить для них льготы. Об этом на круглом столе в Госдуме сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

"Церковь совместно с управлением Министерства обороны РФ по взаимодействию с религиозными объединениями разработала проект концепции изменений и дополнений в российское законодательство, необходимых для обеспечения правового статуса военного духовенства", — сказала она.

Погибший при обстреле Белгородской области военный священник награждён орденом Мужества

Погибший при обстреле Белгородской области военный священник награждён орденом Мужества

Игуменья добавила, что проект по ходатайству патриарха рассмотрел президент РФ Владимир Путин. По её словам, глава государства поручил соответствующим ведомствам проработать инициативу и поддержать её.

Представительница РПЦ добавила, что концепция предусматривает иерархическую подчинённость военных священников священноначалию. Сейчас такой меры не существует. Также для священнослужителей и их семей предлагается ввести социальные льготы, равные тем, что предусмотрены для военных.

Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против 22 священников Русской православной церкви.

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ТАСС / Донат Сорокин

Илья Суриков

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