РПЦ разработала концепцию о социальных льготах для военных священников

В РПЦ разработали концепцию, которая обеспечивает правовой статус военных священников. Мера необходима в том числе для того, чтобы установить для них льготы. Об этом на круглом столе в Госдуме сообщила руководитель правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

"Церковь совместно с управлением Министерства обороны РФ по взаимодействию с религиозными объединениями разработала проект концепции изменений и дополнений в российское законодательство, необходимых для обеспечения правового статуса военного духовенства", — сказала она.

Игуменья добавила, что проект по ходатайству патриарха рассмотрел президент РФ Владимир Путин. По её словам, глава государства поручил соответствующим ведомствам проработать инициативу и поддержать её.

Представительница РПЦ добавила, что концепция предусматривает иерархическую подчинённость военных священников священноначалию. Сейчас такой меры не существует. Также для священнослужителей и их семей предлагается ввести социальные льготы, равные тем, что предусмотрены для военных.