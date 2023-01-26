Учёные решили найти точное место битвы Тамерлана и Тохтамыша в Самарской области

В Самарской области археологи из России и Узбекистана планируют найти точное место битвы, в которой среднеазиатский правитель Тимур (Тамерлан) одержал победу над ханом Золотой Орды Тохтамышем. Об этом сообщила пресс-служба Самарского университета.

"В этом году в Самарской области стартует крупный международный археологический проект по поиску точного места одного из важных для истории русского Средневековья событий — битвы между войсками среднеазиатского Амира Тимура и хана Золотой Орды Тохтамыша", — сказал глава научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета им. С.П. Королёва Сергей Зубов.

Учёные до сих пор не знают, где именно проходила легендарная битва. Эту историческую тайну и планируют раскрыть археологи в Самарской области. Там попытаются найти соответствующие артефакты и положить конец давнему научному спору.

По словам Зубова, исследование запланировано на пять лет, экспедиции и раскопки будут проводить в разных районах региона. Кроме российских и узбекских специалистов к поискам проявляли интерес учёные из Казахстана, Азербайджана, Ирана и Израиля. В проекте планируют принять участие не только археологи, но и химики, биологи, физики и другие эксперты.

Сама битва между Тимуром и Тохтамышем произошла в 1391 году. В ней приняло участие до 400 тысяч человек на площади свыше 100 квадратных метров. Точное место сражения неизвестно. Историки утверждают, что оно происходило рядом с устьем реки Кондурчи в Самарской области.