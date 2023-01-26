Врач объяснила, к чему приводит мытьё "до скрипа" и перебор с антисептиками

Ксероз кожи — это достаточно распространённая кожная патология, проявляющаяся сухостью и шелушением. Возникают эти симптомы из-за того, что у кожного покрова отсутствует достаточно выраженный липидный слой. Иногда ксероз может быть сопутствующим симптомом при эндокринных нарушениях, но нередко развитие патологической сухости провоцируют сами пациенты. Какие бытовые привычки — прямая дорога к ксерозу, читателям Лайфа рассказала врач-дерматолог, эксперт сети детских клиник "Преамбула" и ДДЦ города Домодедова Анастасия Котова.

Корень проблем видится эксперту в том, что пациенты часто вредят сами себе, разрушая липидный слой. Излишняя гигиеничность, стремление в любой непонятной ситуации продезинфицировать кожу — если вы узнали в этом себя, у собеседницы Лайфа для вас плохие новости.

"В период коронавируса очень было много проблем с использованием антисептиков: очень подскочило количество экзем, особенно рук, когда их использовали в слишком больших объёмах. Всё-таки лучшая физиологическая защита кожи — это липидный слой, неповреждённый. Всё остальное — это баловство", — объясняет врач.

Привычка мыться "до скрипа" тоже вредит липидному слою, предупреждает Котова. Злоупотребление различными скрабами и мочалками приводит к такому же результату.

"Нужно понимать, что опасен не сам ксероз, а то, что споры грибков и микроорганизмы, вызывающие различные заболевания, могут беспрепятственно проникать в кожу — никакого барьера нет. При выраженной сухости кожи легко подцепить микроспории — это то, что в народе называют собачьим или кошачьим лишаём, гнойные заболевания кожи и даже чесотка", — отметила дерматолог.

К счастью, ксероз в наше время лечится, и весьма успешно. Помогают в этом эмоленты — косметические средства с липидами растительного и животного происхождения. Наносить их можно по-разному, врач поможет пациенту подобрать средство на любой вкус и кошелёк.