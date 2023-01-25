Врач рассказала, дефицит каких витаминов приводит к появлению пигментных пятен

Сильное ультрафиолетовое излучение может быть причиной появления гиперпигментаций у человека и фотостарения его кожи, а помочь предотвратить последствия негативного влияния помогут витамины С, Е, РР, В12 и А с бета-каротином. Об этом Лайфу рассказала дерматовенеролог, дерматолог Наталия Жовтан.

"Существуют причины внутреннего и внешнего характера, которые стимулируют возникновение, усиление и развитие пигментации. Принято выделять наследственные факторы, которые объясняют появление пигментных пятен на лице и теле. Так, определённые участки гиперпигментации присутствуют в генетическом коде молекул ДНК и могут появляться в возрасте трёх-семи лет", — отметила специалист.

Врач подчеркнула, что синтез меланина может нарушиться в результате гормонального дисбаланса, чему способствуют такие гормоны, как эстроген и прогестерон. Под влиянием солнечного излучения они запускают каскадную реакцию, приводящую к накоплению меланина в коже.

"Основной причиной возникновения гиперпигментаций является ультрафиолетовое излучение (UVA и UVB), которое способствует и фотостарению кожи. Известные механизмы защиты от возникновения гиперпигментации — это борьба со свободными радикалами, возникающими в результате разрешительного действия УФ. Исследования показали, что достаточный уровень антиоксидантов в коже способен противостоять патологическому процессу, не нарушая синтеза витамина D", — добавила Жовтан.