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25 января, 07:47

Появились первые фото со съёмок сиквела "Папиных дочек"

Издание Super раскрыло подробности сюжета продолжения сериала "Папины дочки"

Стартовали съёмки нового сезона популярного сериала "Папины дочки" от СТС и START. Издание Super.ru опубликовало в телеграм-канале первые фотографии с площадки.

  • Веник (Филипп Бледный) со своими дочерьми в новом сезоне сериала "Папины дочки". Фото © Telegram / Super.ru
    Веник (Филипп Бледный) со своими дочерьми в новом сезоне сериала "Папины дочки". Фото © Telegram / Super.ru
  • Мирослава Карпович на съёмках продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru
    Мирослава Карпович на съёмках продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru
  • Андрей Леонов на съёмках продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru
    Андрей Леонов на съёмках продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru
  • Александр Олешко на съёмках продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru
    Александр Олешко на съёмках продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru
  • Фото со съёмок продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru
    Фото со съёмок продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru
  • Филипп Бледный на съёмках продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru
    Филипп Бледный на съёмках продолжения "Папиных дочек". Фото © Telegram / Super.ru

Веник (Филипп Бледный) со своими дочерьми в новом сезоне сериала "Папины дочки". Фото © Telegram / Super.ru

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По данным издания, в продолжении появятся Сергей Васнецов (Андрей Леонов) и его жена Людмила (Нонна Гришаева), их дочери Маша (Мирослава Карпович) и Галя (Лиза Арзамасова), муж Даши Веник (Филипп Бледный), а также олигарх (Александр Олешко) и бабушка (Ольга Волкова).

Новый сезон будет состоять из 20 серий, в котором поклонники увидят до боли знакомый сюжет: Веник останется отцом-одиночкой с четырьмя детьми. Дочек сыграют звезда "Мажора" Вита Корниенко, известная по ролям в "Вампирах средней полосы" и "Чебурашке" Ева Смирнова, а также Полина Денисова и Полина Айнутдинова.

Вышел анонс долгожданного продолжения "Папиных дочек"

Вышел анонс долгожданного продолжения "Папиных дочек"

О возвращении спустя десять лет популярного сериала стало известно в начале декабря прошлого года. Режиссирует картину снова Александр Жигалкин. Актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото первых листов сценария. А вот Жени Васнецовой, Пуговки и Полежайкина не будет в продолжении. Также не появится в сериале сыгравший дантиста Александр Самойленко.

Обложка ©

Telegram / Super.ru

Светлана Оперук

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