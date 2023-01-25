Появились первые фото со съёмок сиквела "Папиных дочек"

Стартовали съёмки нового сезона популярного сериала "Папины дочки" от СТС и START. Издание Super.ru опубликовало в телеграм-канале первые фотографии с площадки.













По данным издания, в продолжении появятся Сергей Васнецов (Андрей Леонов) и его жена Людмила (Нонна Гришаева), их дочери Маша (Мирослава Карпович) и Галя (Лиза Арзамасова), муж Даши Веник (Филипп Бледный), а также олигарх (Александр Олешко) и бабушка (Ольга Волкова).