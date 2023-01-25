Появились первые фото со съёмок сиквела "Папиных дочек"
Издание Super раскрыло подробности сюжета продолжения сериала "Папины дочки"
Стартовали съёмки нового сезона популярного сериала "Папины дочки" от СТС и START. Издание Super.ru опубликовало в телеграм-канале первые фотографии с площадки.
По данным издания, в продолжении появятся Сергей Васнецов (Андрей Леонов) и его жена Людмила (Нонна Гришаева), их дочери Маша (Мирослава Карпович) и Галя (Лиза Арзамасова), муж Даши Веник (Филипп Бледный), а также олигарх (Александр Олешко) и бабушка (Ольга Волкова).
Новый сезон будет состоять из 20 серий, в котором поклонники увидят до боли знакомый сюжет: Веник останется отцом-одиночкой с четырьмя детьми. Дочек сыграют звезда "Мажора" Вита Корниенко, известная по ролям в "Вампирах средней полосы" и "Чебурашке" Ева Смирнова, а также Полина Денисова и Полина Айнутдинова.
О возвращении спустя десять лет популярного сериала стало известно в начале декабря прошлого года. Режиссирует картину снова Александр Жигалкин. Актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото первых листов сценария. А вот Жени Васнецовой, Пуговки и Полежайкина не будет в продолжении. Также не появится в сериале сыгравший дантиста Александр Самойленко.
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