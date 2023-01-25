"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 января, 07:43

Столтенберг заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не намерен становиться стороной конфликта на Украине и не будет отправлять в Незалежную свои войска.

"НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолёты НАТО", — отметил он в интервью изданию Die Welt.

Президент Хорватии озвучил роль США и НАТО в конфликте на Украине

Президент Хорватии озвучил роль США и НАТО в конфликте на Украине

Ранее о том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же и сообщил, что Берлин в ближайшее время примет решение по передаче Киеву танков Leopard. В последние дни западные партнёры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот поставил боевые машины на Украину, теперь, по всей видимости, решение принято.

Обложка ©

ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Александра Вишнякова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров