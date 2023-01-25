Столтенберг заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не намерен становиться стороной конфликта на Украине и не будет отправлять в Незалежную свои войска.
"НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолёты НАТО", — отметил он в интервью изданию Die Welt.
Ранее о том, что НАТО не должно стать стороной украинского конфликта, заявлял и новый министр обороны ФРГ Борис Писториус. Однако он же и сообщил, что Берлин в ближайшее время примет решение по передаче Киеву танков Leopard. В последние дни западные партнёры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца, чтобы тот поставил боевые машины на Украину, теперь, по всей видимости, решение принято.
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ТАСС / EPA / FILIP SINGER