Столтенберг заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что альянс не намерен становиться стороной конфликта на Украине и не будет отправлять в Незалежную свои войска.

"НАТО не является и не будет воюющей стороной. Мы не направляем на Украину свои войска или самолёты НАТО", — отметил он в интервью изданию Die Welt.