В Австрии признали, что отказываться от российского газа слишком дорого и бессмысленно
Австрийский политик Грош заявил о бессмысленности отказа от российского газа
Отказ от российского газа будет бессмысленным для Австрии, а жители страны будут вынуждены серьёзно за это заплатить. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош.
"Экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешёвый российский газ. Переключение заняло бы годы и много денег налогоплательщиков. Кроме того, мало смысла в том, чтобы обходиться без дешёвого российского газа, а получать тот же газ из других стран в четыре раза дороже", — отметил Грош.
Он также подчеркнул, что российский газ продолжает поступать в Австрию, однако через другие страны, что сильно увеличивает его стоимость. По мнению Гроша, жители страны не будут готовы платить за "мошенничество с моральными ярлыками".
Ранее Лайф рассказывал, что Германии потребуется не менее трёх лет для того, чтобы заместить трубопроводный газ из России и создать необходимую для этого инфраструктуру.
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ТАСС / Юрий Смитюк