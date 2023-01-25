В Австрии признали, что отказываться от российского газа слишком дорого и бессмысленно

Отказ от российского газа будет бессмысленным для Австрии, а жители страны будут вынуждены серьёзно за это заплатить. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" выразил экс-кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош.

"Экономика и промышленность Австрии уже более пяти десятилетий ориентируются на дешёвый российский газ. Переключение заняло бы годы и много денег налогоплательщиков. Кроме того, мало смысла в том, чтобы обходиться без дешёвого российского газа, а получать тот же газ из других стран в четыре раза дороже", — отметил Грош.

Он также подчеркнул, что российский газ продолжает поступать в Австрию, однако через другие страны, что сильно увеличивает его стоимость. По мнению Гроша, жители страны не будут готовы платить за "мошенничество с моральными ярлыками".