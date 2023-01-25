"Роскачество" возьмётся за уродливых чебурашек, взбудораживших российские маркетплейсы
"Роскачество" проверит поддельные игрушки в виде Чебурашки
Эксперты "Российской системы качества" проверят детские игрушки в виде Чебурашки. Об этом сообщила пресс-служба организации.
"Роскачество" вслед за испытаниями игрушек Хагги Вагги проверит детские игрушки в виде персонажа Чебурашка. <...> Среди ключевых потребительских опасений — использование некачественных материалов (игрушка быстро рвётся и изнашивается), неприятный "химический" запах, производственный брак", — говорится в сообщении.
По данным предварительного мониторинга ведомства, игрушечные Чебурашки стали популярны в том числе на фоне появления одноимённого фильма. На маркетплейсах продаются "обезличенные" изделия, производящиеся в Китае. Кроме того, в организацию поступило от потребителей множество отзывов о качестве этих игрушек. Есть жалобы и на их стоимость.
Специалисты намерены выяснить, соответствует ли качество высокой цене. Результаты исследования ведомство опубликует во втором квартале 2023 года. По словам заместителя руководителя "Роскачества" Елены Саратцевой, в лабораторные испытания будет включён обширный перечень показателей безопасности, включая выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Специалисты вместе с тем оценят изделия на прочность, устойчивость окраски и проверят наличие сертификатов соответствия.
"Закупка чебурашек пройдёт как на маркетплейсах, так и в офлайн-каналах, включая супермаркеты, специализированные магазины для детей и небольшие точки продаж", — добавила Саратцева.
Напомним, ранее на Wildberries появились страшные игрушки в виде Чебурашки. Причём продавцы некоторых изделий просят почти десять тысяч рублей, хотя качество и внешний вид игрушек оставляют желать лучшего. Кроме того, "Союзмультфильм" потребовал у Wildberries и Ozon снять с продажи контрафактных чебурашек.
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