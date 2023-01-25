"Роскачество" возьмётся за уродливых чебурашек, взбудораживших российские маркетплейсы

Эксперты "Российской системы качества" проверят детские игрушки в виде Чебурашки. Об этом сообщила пресс-служба организации.

"Роскачество" вслед за испытаниями игрушек Хагги Вагги проверит детские игрушки в виде персонажа Чебурашка. <...> Среди ключевых потребительских опасений — использование некачественных материалов (игрушка быстро рвётся и изнашивается), неприятный "химический" запах, производственный брак", — говорится в сообщении.

По данным предварительного мониторинга ведомства, игрушечные Чебурашки стали популярны в том числе на фоне появления одноимённого фильма. На маркетплейсах продаются "обезличенные" изделия, производящиеся в Китае. Кроме того, в организацию поступило от потребителей множество отзывов о качестве этих игрушек. Есть жалобы и на их стоимость.

Специалисты намерены выяснить, соответствует ли качество высокой цене. Результаты исследования ведомство опубликует во втором квартале 2023 года. По словам заместителя руководителя "Роскачества" Елены Саратцевой, в лабораторные испытания будет включён обширный перечень показателей безопасности, включая выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели. Специалисты вместе с тем оценят изделия на прочность, устойчивость окраски и проверят наличие сертификатов соответствия.