Бескультурная столица: Петербуржец учинил скандал в пиццерии из-за слова "уважаемый" в свой адрес
В Санкт-Петербурге клиент пиццерии устроил скандал из-за обращения "уважаемый"
В Санкт-Петербурге посетитель пиццерии разругался с персоналом после того, как его назвали уважаемым. Видео распространилось в Сети.
Недовольный клиент в пиццерии. Видео © VK / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Инцидент случился в заведении "Додо пицца" на улице Просвещения. По всей видимости, мужчину возмутило долгое ожидание заказа. Тогда он, почувствовав вседозволенность, прошёл на кухню пиццерии и стал выговаривать персоналу претензии. Но больше всего его возмутило обращение одного из сотрудников.
"Ты кого уважаемым назвал? Пойдём выйдем, я тебе объясню за "уважаемого", — обратился недовольный посетитель к одному из сотрудников, назвав его "ложкомойником".
Другим сотрудникам он также грубил, обращался к ним на "ты", а в конце видеоролика потребовал "нарисовать" ему главного менеджера. Чем закончился конфликт, неизвестно.
А ранее в Петербурге посетители накинулись на сотрудников KFC из-за "ведра курицы". Конфликт произошёл из-за того, что клиенты якобы устали ждать свой заказ. О пострадавших не сообщается.
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