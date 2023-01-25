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25 января, 06:42

Бескультурная столица: Петербуржец учинил скандал в пиццерии из-за слова "уважаемый" в свой адрес

В Санкт-Петербурге клиент пиццерии устроил скандал из-за обращения "уважаемый"

В Санкт-Петербурге посетитель пиццерии разругался с персоналом после того, как его назвали уважаемым. Видео распространилось в Сети.

Недовольный клиент в пиццерии. Видео © VK / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Инцидент случился в заведении "Додо пицца" на улице Просвещения. По всей видимости, мужчину возмутило долгое ожидание заказа. Тогда он, почувствовав вседозволенность, прошёл на кухню пиццерии и стал выговаривать персоналу претензии. Но больше всего его возмутило обращение одного из сотрудников.

"Ты кого уважаемым назвал? Пойдём выйдем, я тебе объясню за "уважаемого", — обратился недовольный посетитель к одному из сотрудников, назвав его "ложкомойником".

Другим сотрудникам он также грубил, обращался к ним на "ты", а в конце видеоролика потребовал "нарисовать" ему главного менеджера. Чем закончился конфликт, неизвестно.

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А ранее в Петербурге посетители накинулись на сотрудников KFC из-за "ведра курицы". Конфликт произошёл из-за того, что клиенты якобы устали ждать свой заказ. О пострадавших не сообщается.

Обложка ©

VK / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Светлана Оперук

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