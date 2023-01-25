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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 06:12
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Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в Запорожье и выходу к Азовскому морю

Рогов сообщил о срыве планов ВСУ осуществить наступление в Запорожской области

Российские военные сумели сорвать планы Вооружённых сил Украины по осуществлению широкого наступления на Запорожскую область с целью дальнейшего выхода к Азовскому морю. Об этом РИА "Новости" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобождённую часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря", — отметил Рогов.

Теперь же ВСУ вынуждены стягивать свои резервы с Донецкого направления для того, чтобы удержать линию обороны в регионе.

Военные РФ уничтожили более 25 бойцов ВСУ и САУ "Акация" на Запорожском направлении
Военные РФ уничтожили более 25 бойцов ВСУ и САУ "Акация" на Запорожском направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские военные достигли новых успехов на Запорожском направлении, продвинувшись на полосе в десятки километров на глубину от сотен метров до восьми километров.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Белкин
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