Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в Запорожье и выходу к Азовскому морю
Рогов сообщил о срыве планов ВСУ осуществить наступление в Запорожской области
Российские военные сумели сорвать планы Вооружённых сил Украины по осуществлению широкого наступления на Запорожскую область с целью дальнейшего выхода к Азовскому морю. Об этом РИА "Новости" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобождённую часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря", — отметил Рогов.
Теперь же ВСУ вынуждены стягивать свои резервы с Донецкого направления для того, чтобы удержать линию обороны в регионе.
Ранее Лайф сообщал, что российские военные достигли новых успехов на Запорожском направлении, продвинувшись на полосе в десятки километров на глубину от сотен метров до восьми километров.
ТАСС / Андрей Рубцов