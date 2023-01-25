Российские военные сорвали планы ВСУ по наступлению в Запорожье и выходу к Азовскому морю

Российские военные сумели сорвать планы Вооружённых сил Украины по осуществлению широкого наступления на Запорожскую область с целью дальнейшего выхода к Азовскому морю. Об этом РИА "Новости" сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Благодаря нашим упредительным действиям были сорваны планы противника осуществить широкое наступление на освобождённую часть Запорожской области с целью выйти к побережью Азовского моря", — отметил Рогов.

Теперь же ВСУ вынуждены стягивать свои резервы с Донецкого направления для того, чтобы удержать линию обороны в регионе.