"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 января, 05:42

Anadolu Agency: США могут отправить от 30 до 50 танков M1 Abrams Украине

На этой неделе президент Соединённых Штатов Джо Байден может объявить о поставках Украине танков M1 Abrams, а количество боевых машин может достигнуть 50 единиц. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на источник.

"Речь может идти о батальоне танков Abrams, что соответствует 30–50 боевым машинам. Танковый батальон Армии США состоит из 44 танков", — говорится в сообщении.

"Вопиющая провокация": Антонов предсказал судьбу танков Abrams на Украине

"Вопиющая провокация": Антонов предсказал судьбу танков Abrams на Украине

Ранее "Аль-Джазира" сообщала, что Байден объявит о таком решении сегодня, 25 января. По данным издания Politico, США могут поставить Украине от 30 танков Abrams.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров