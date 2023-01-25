Anadolu Agency: США могут отправить от 30 до 50 танков M1 Abrams Украине
На этой неделе президент Соединённых Штатов Джо Байден может объявить о поставках Украине танков M1 Abrams, а количество боевых машин может достигнуть 50 единиц. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на источник.
"Речь может идти о батальоне танков Abrams, что соответствует 30–50 боевым машинам. Танковый батальон Армии США состоит из 44 танков", — говорится в сообщении.
Ранее "Аль-Джазира" сообщала, что Байден объявит о таком решении сегодня, 25 января. По данным издания Politico, США могут поставить Украине от 30 танков Abrams.
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