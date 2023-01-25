В Турции заговорили о скором выходе из НАТО и симпатиях к России и Путину

Турции необходимо начать процесс выхода из состава НАТО из-за акций по сожжению Корана в Швеции и Нидерландах, а жители страны начинают симпатизировать России и президенту Владимиру Путину. Такое мнение выразил заместитель председателя партии "Родина" Этем Санчак, которого цитирует газета Aydinlik.

"События вынуждают нас предпринимать эти действия. НАТО своими провокациями вынуждает нас предпринимать эти действия. Наконец, оно пытается противопоставить нас нашему соседу Греции. Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев. Оно пытается втянуть нас в воронку на Ближнем Востоке. Наконец, вы видите акции против Корана в Швеции и Нидерландах. Выход из НАТО стал срочным и обязательным", — подчеркнул Санчак.

Он обратил внимание на проведённые в стране опросы, в которых большая часть жителей Турции утверждает, что США проводят наиболее враждебную и разрушительную политику. Кроме того, граждане страны активно говорят о своих симпатиях в адрес России и президента Владимира Путина.