Во Франции назвали жестоким уничтожением людей волну отставок на Украине
Политик из Франции Филиппо: Отставки означают, что на Украине "явно что-то происходит"
Массовые отставки высокопоставленных чиновников в Киеве означают, что на Украине "явно что-то происходит". Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в "Твиттере".
"Гекатомба (жестокое уничтожение людей. — Прим. Лайфа) вокруг Зеленского <...> На Украине явно что-то происходит. Следите за новостями!" — заявил Филиппо.
Напомним, накануне ушли в отставку замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Также должности покинули замгенпрокурора страны Алексей Симоненко, замминистра развития общин и территорий Украины Иван Лукеря, заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода. Ещё на Украине заявили о возможной отставке Дениса Шмыгаля с поста премьера.
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