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25 января, 06:02

В Австрии предрекли фатальные последствия перевода экономики Европы на военный путь

Экс-кандидат в президенты Австрии Грош: ЕС не будет перестраивать экономику ради Киева

Европейские страны не собираются переводить свою экономику на военный путь ради Украины, это имело бы фатальные последствия. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош.

"Нет. Потому что путь к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе", — сказал он.

Грош назвал нынешнюю ситуацию в Европе напряжённой, ведь там экоактивисты и "зелёные" призывают к "деиндустриализации континента", а вместе с тем у экономики ЕС есть и без того серьёзные проблемы. Кроме того, подчеркнул политик, состоятельные европейцы не будут жертвовать из-за украинского конфликта, в котором не участвуют.

"Состоятельные граждане Европы не желают жертвовать своим прежним благополучием ради военной экономики", — отметил Грош.

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Ранее Грош заявил, что Евросоюз является для США "полезным идиотом" на Украине. Свои слова он объяснил тем, что в результате происходящего сейчас в выигрышной ситуации оказалась только Америка. Военно-промышленный комплекс этой страны показывает самые высокие прибыли с 1945 года.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук

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