В Австрии предрекли фатальные последствия перевода экономики Европы на военный путь

Европейские страны не собираются переводить свою экономику на военный путь ради Украины, это имело бы фатальные последствия. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил бывший кандидат в президенты Австрии, политик и публицист Геральд Грош.

"Нет. Потому что путь к военной экономике имел бы фатальные последствия для всего общественного строя в Европе", — сказал он.

Грош назвал нынешнюю ситуацию в Европе напряжённой, ведь там экоактивисты и "зелёные" призывают к "деиндустриализации континента", а вместе с тем у экономики ЕС есть и без того серьёзные проблемы. Кроме того, подчеркнул политик, состоятельные европейцы не будут жертвовать из-за украинского конфликта, в котором не участвуют.

"Состоятельные граждане Европы не желают жертвовать своим прежним благополучием ради военной экономики", — отметил Грош.