Российские студенты рассказали, кого считают самыми значимыми личностями в истории

Президент Владимир Путин, император Пётр I и императрица Екатерина II являются самыми значимыми людьми в истории России и оказали на неё наибольшее влияние, считают студенты вузов РФ. Такие данные исследования Российского государственного социального университета (РГСУ) приводит RT.

Так, самым влиятельным студенты назвали Петра I, за его фигуру высказалось 72% опрошенных. 54% выделили действующего главу государства Владимира Путина, 47% — Екатерину II. Кроме них учащиеся выделили Иосифа Сталина и Ивана Грозного.

"Интересно, что студенты назвали имена политических деятелей, которые успешно провели внутренние реформы и укрепили позиции нашего государства на международной арене. Их, представителей разных эпох, объединяет вера в Россию и защита её национальных интересов", — заметил первый проректор РГСУ Джомарт Алиев.

Самым трудным периодом в истории страны студенты назвали Великую Отечественную войну (47,8% опрошенных). Также выделялись периоды Великой Октябрьской революции и Гражданской войны, времена репрессий Сталина, монголо-татарское иго (или же Смутное время). В то же время 7% респондентов назвали трудной всю историю страны.