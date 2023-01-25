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25 января, 06:31
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Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" отработал в западной части Атлантического океана нанесение удара гиперзвуковой ракетой "Циркон" по морской цели, расположенной на расстоянии более 900 километров. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Фрегат "Адмирал Горшков" отработал применение гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Атлантике. Видео © Телеканал "Звезда"

"Экипаж фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", действующий в районах западной части Атлантического океана, провёл учения по применению гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования", — говорится в сообщении ведомства.

В Министерстве также подчеркнули, что экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий в ходе выполнения задач.

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Ранее Лайф сообщал, что вертолёт Ка-27 с нового российского фрегата "Адмирал Горшков" выполнил воздушную разведку в сложных погодных условиях.

Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Артур Белкин

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