Овечкин побил ещё один рекорд НХЛ и продолжил погоню за Гретцки в списке лучших снайперов

Для форварда и капитана "столичных" этот гол стал 447-м в карьере, который он забил в гостях. Всего же на счету Овечкина 811 шайб в НХЛ, и он продолжает погоню за рекордом Гретцки по этому показателю. Теперь россиянину осталось забить 83 гола. Добавим, что результативное действие Овечкина не помогло "Вашингтону" переиграть "Колорадо" — 2:3.