Овечкин побил ещё один рекорд НХЛ и продолжил погоню за Гретцки в списке лучших снайперов
Овечкин стал рекордсменом НХЛ по числу голов в выездных матчах
Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" и побил достижение канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в выездных матчах.
Для форварда и капитана "столичных" этот гол стал 447-м в карьере, который он забил в гостях. Всего же на счету Овечкина 811 шайб в НХЛ, и он продолжает погоню за рекордом Гретцки по этому показателю. Теперь россиянину осталось забить 83 гола. Добавим, что результативное действие Овечкина не помогло "Вашингтону" переиграть "Колорадо" — 2:3.
Ранее же главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт рассказал о рабочих моментах с российским хоккеистом Александром Овечкиным и признался, что иногда они с нападающим кричат друг на друга.
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AP / TASS