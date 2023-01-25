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25 января, 06:52

Овечкин побил ещё один рекорд НХЛ и продолжил погоню за Гретцки в списке лучших снайперов

Овечкин стал рекордсменом НХЛ по числу голов в выездных матчах

Российский нападающий клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" и побил достижение канадца Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб в выездных матчах.

Для форварда и капитана "столичных" этот гол стал 447-м в карьере, который он забил в гостях. Всего же на счету Овечкина 811 шайб в НХЛ, и он продолжает погоню за рекордом Гретцки по этому показателю. Теперь россиянину осталось забить 83 гола. Добавим, что результативное действие Овечкина не помогло "Вашингтону" переиграть "Колорадо" — 2:3.

Овечкин вернулся к тренировкам в "Вашингтоне" после микротравмы

Овечкин вернулся к тренировкам в "Вашингтоне" после микротравмы

Ранее же главный тренер "Вашингтона" Питер Лавиолетт рассказал о рабочих моментах с российским хоккеистом Александром Овечкиным и признался, что иногда они с нападающим кричат друг на друга.

Обложка ©

AP / TASS

Артур Белкин

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