Подозреваемый в педофилии петербургский экстрасенс погиб при задержании, упав с мансарды

Основателя петербургского Института биосенсорной психологии Владимира Тонкова заподозрили в педофилии. При задержании мужчина упал с мансарды и умер.

Как стало известно Лайфу, Тонкова заподозрили в том, что летом 2022 года он неоднократно совершал действия сексуального характера с шестиклассницей. Психолог якобы показывал несовершеннолетней девочке порно. Себя он называл бизнес-консультантом, паранормалом и экстрасенсом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Правоохранители пришли в его трёхэтажный дом в деревне Мухоловка Ленинградской области, но подозреваемый, ещё до того, как полицейские вошли в здание, убежал на мансарду, откуда сорвался и упал. Тонкова увезли в больницу, там он вскоре скончался от травм. Дома у психолога нашли фотографии, на которых были изображены голые взрослые люди в присутствии детей.