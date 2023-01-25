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25 января, 07:36
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Подозреваемый в педофилии петербургский экстрасенс погиб при задержании, упав с мансарды

Подозреваемый в педофилии глава Института биосенсорной психологии Тонков погиб при задержании

<p>Обложка © <a href="https://metaportal.ru/teachers/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Институт биосенсорной психологии</a></p>

Обложка © Институт биосенсорной психологии

Основателя петербургского Института биосенсорной психологии Владимира Тонкова заподозрили в педофилии. При задержании мужчина упал с мансарды и умер.

Как стало известно Лайфу, Тонкова заподозрили в том, что летом 2022 года он неоднократно совершал действия сексуального характера с шестиклассницей. Психолог якобы показывал несовершеннолетней девочке порно. Себя он называл бизнес-консультантом, паранормалом и экстрасенсом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Правоохранители пришли в его трёхэтажный дом в деревне Мухоловка Ленинградской области, но подозреваемый, ещё до того, как полицейские вошли в здание, убежал на мансарду, откуда сорвался и упал. Тонкова увезли в больницу, там он вскоре скончался от травм. Дома у психолога нашли фотографии, на которых были изображены голые взрослые люди в присутствии детей.

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Илья Суриков

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