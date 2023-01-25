В Белоруссии рассказали о ходе проверки боеготовности сил в рамках слаживания РГВ
Министерство обороны Белоруссии доложило о продолжении проверки боевой готовности соединений и частей вооружённых сил страны в рамках мероприятий по слаживанию региональной группировки войск республики и РФ. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.
"Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчинёнными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также их готовность выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", — отмечается в сообщении.
Руководство мероприятиями возложено на Госсекретариат Совета безопасности Белоруссии.
Ранее начальник Генштаба Белоруссии Виктор Гулевич заявил, что ВС республики находятся в приграничных с Украиной районах, из которых могут своевременно реагировать на возникающие угрозы.
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ТАСС / Насибулин Рамиль