В Белоруссии рассказали о ходе проверки боеготовности сил в рамках слаживания РГВ

Министерство обороны Белоруссии доложило о продолжении проверки боевой готовности соединений и частей вооружённых сил страны в рамках мероприятий по слаживанию региональной группировки войск республики и РФ. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

"Мероприятия носят комплексный характер и позволят определить способность командиров управлять подчинёнными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также их готовность выполнять задачи по предназначению в установленные сроки", — отмечается в сообщении.

Руководство мероприятиями возложено на Госсекретариат Совета безопасности Белоруссии.