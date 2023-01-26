Назван витамин, употребление которого снизит риск развития рака кожи

Приём добавок с витамином D на постоянной основе снижает риск развития меланомы и других видов рака кожи. К такому выводу пришли медики из Финляндии. Результаты их исследования опубликовал журнал Melanoma Research.

Специалисты обследовали 498 пациентов с повышенным риском развития рака кожи. Среди тех, кто регулярно употреблял витамин D, было 18% пациентов с меланомой, а среди тех, кто не делал этого, — 32%.

Также медики выяснили, что похожее влияние этот витамин оказывает и на другие виды рака кожи. Так, онкология была обнаружена у 62% участников исследования, которые употребляли витамин. А 72% пациентов с раком не принимали такие добавки.

Специалисты уточнили, что витамин D полезен для организма человека тем, что способствует всасыванию кальция и фосфора из пищи через стенки тонкого кишечника. Его хронический дефицит у детей может привести к сахарному диабету, ожирению, онкологии и другим серьёзным заболеваниям.