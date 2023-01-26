Обрезание на дому обернулось реанимацией для младенца в Магнитогорске
Младенец из Магнитогорска попал в больницу в тяжёлом состоянии после кустарного обрезания, проведённого на дому. Об инциденте сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.
По предварительным данным, операцию проводило "лицо, не имеющее квалификации". У пострадавшего ребёнка сразу после вмешательства произошла остановка дыхания, сейчас его лечат в реанимации.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления", — информируют органы следствия.
Отметим, что подобные операции нередко заканчиваются плачевно. Прошлым летом в Москве семилетний мальчик серьёзно пострадал в результате неудачного обрезания на дому и даже лишился части пениса. Широко обсуждался случай, когда 36-летний житель Краснодара сделал обрезание в местной частной клинике и скончался через несколько дней. Лайф писал и о том, что в Севастополе родители пятилетнего мальчика решили сделать сыну такую операцию, и в итоге мальчика доставили в больницу с сильным кровотечением. А в Петербурге у двухлетнего мальчика остановилось сердце во время подобного вмешательства. Малыша удалось откачать медикам скорой, приехавшим по вызову.
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