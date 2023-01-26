Обрезание на дому обернулось реанимацией для младенца в Магнитогорске

Младенец из Магнитогорска попал в больницу в тяжёлом состоянии после кустарного обрезания, проведённого на дому. Об инциденте сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, операцию проводило "лицо, не имеющее квалификации". У пострадавшего ребёнка сразу после вмешательства произошла остановка дыхания, сейчас его лечат в реанимации.