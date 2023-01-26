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26 января, 07:55

Обрезание на дому обернулось реанимацией для младенца в Магнитогорске

Младенец из Магнитогорска попал в больницу в тяжёлом состоянии после кустарного обрезания, проведённого на дому. Об инциденте сообщает пресс-служба управления СК РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, операцию проводило "лицо, не имеющее квалификации". У пострадавшего ребёнка сразу после вмешательства произошла остановка дыхания, сейчас его лечат в реанимации.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ (предоставление услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Расследование уголовного дела взято на контроль руководителем следственного управления", информируют органы следствия.

В Москве младенец попал в реанимацию после сделанного отцом обрезания

В Москве младенец попал в реанимацию после сделанного отцом обрезания

Отметим, что подобные операции нередко заканчиваются плачевно. Прошлым летом в Москве семилетний мальчик серьёзно пострадал в результате неудачного обрезания на дому и даже лишился части пениса. Широко обсуждался случай, когда 36-летний житель Краснодара сделал обрезание в местной частной клинике и скончался через несколько дней. Лайф писал и о том, что в Севастополе родители пятилетнего мальчика решили сделать сыну такую операцию, и в итоге мальчика доставили в больницу с сильным кровотечением. А в Петербурге у двухлетнего мальчика остановилось сердце во время подобного вмешательства. Малыша удалось откачать медикам скорой, приехавшим по вызову.

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ТАСС / Demian Stringer / ZUMA Wire

Марина Калегина

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