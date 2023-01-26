В Петербурге спасли младенца, замерзающего на остановке рядом с пьяной спящей матерью

Полицейские спасли жизнь младенцу и его горе-матери, которая напилась и уснула прямо на остановке общественного транспорта в Приморском районе Петербурга. Алкогольное опьянение не позволило женщине позаботиться о малыше, который замерзал в коляске рядом с ней, прохожие вызвали скорую помощь и полицию.

"Мама ребёнка лежала на лавочке в состоянии сильного опьянения. Возможно, наркотического. Она спала. И её не заботило то, что малышу может быть холодно в такую погоду", — говорится в сообществе "Дорожный инспектор" во "ВКонтакте".

Отметим, что в ночное время в Петербурге сейчас морозная погода. Если днём температура воздуха составляет около одного-четырёх градусов, то ночью столбики термометров опускаются ниже нуля.