В Хабаровске охранник в минус 37 не пустил ребёнка в детсад за пять минут до открытия

В Хабаровске чересчур бдительный охранник не пустил ребёнка в детский сад, потому что его привели за пять минут до открытия. На улице в это время было минус 37 градусов.

Отец пытается уговорить охранника пустить ребёнка в детский сад. Видео © VK / "Заполярная вертикаль"

В видеоролике, снятом отцом воспитанника, видно, как сторож настаивает, что запустит малыша в здание только в 07:30 ровно, а сейчас на часах только 07:25. На какие-либо уговоры родителя мужчина не поддавался, и даже лютый мороз на улице не показался ему весомым аргументом.

"В 07:30, пожалуйста, садик открытый, а в 07:25 — закрытый. <...> И в 07:27 тоже не работает", — упорно твердил охранник.

Данным видеороликом уже занимается прокуратура Индустриального района краевой столицы. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц дошкольного учреждения и охранного предприятия. По данным издания "Подъём", в Краевом центре образования также пообещали проследить за заменой сторожа.

"Это не наш сотрудник, и, конечно, в условиях низких температур такое поведение организации охранной недопустимо. Мы примем все исчерпывающие меры. Этот случай был первый и, я надеюсь, последний в нашей истории", — заявил журналистам гендиректор центра Пётр Черёмухин.