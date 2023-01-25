Психолог на примере Пэрис Хилтон раскрыл плюсы и минусы позднего материнства

Возраст, в котором женщины рожают первого ребёнка, уже давно переходит за рамки нормы в обществе, поэтому ставшая в 41 год "молодой мамой" американская актриса и певица Пэрис Хилтон вряд ли кого-то удивит. Однако существуют сильные доводы за и против такого возрастного материнства, которые могут повлиять на решение пары, когда заводить детей. Об этом в беседе с Лайфом рассказал психолог Евгений Идзиковский.

Говоря о положительных моментах, специалист отметил, что в более зрелом возрасте человек становится осознаннее, у него появляется больше ответственности. Кроме того, уже отрегулирован карьерный вопрос.

"Кто бы как ни относился к деньгам, они дают больше возможности, уверенности и стабильности. Чем больше денег, тем легче растить ребёнка. Можно легко получить быструю и качественную медицину, нанять няню, дать лучшее образование. Сильно снижается нагрузка на родителя с решением бытовых проблем с помощью найма дополнительного персонала", — подчеркнул Идзиковский.

Он добавил, что женщины довольно часто сталкиваются с послеродовой депрессией, а бытовые моменты только обостряют градус проблемы. Чем меньше сложностей, тем легче воспитывать детей, заявил психолог. А самым значимым недостатком в вопросе позднего рождения ребёнка, по его словам, является разница в возрасте.

"Дальше от молодого поколения — меньше взаимопонимания. И, конечно, всегда есть риск смерти. Чем старше человек, тем выше вероятность умереть каждый год, а значит, провести меньше времени со своим ребёнком", — заключил специалист.