10 вещей, которым каждая мать непременно должна научить сына

Чему каждая мать должна научить одно из самых главных творений своей жизни, сына? Отношения с чадом родительница строит, исходя из своего опыта. Безусловно, воспитывать девочек многим мамам проще, чем сыновей. Мальчика мать может воспринимать "не таким, как я сама". Психолог, психотерапевт Юлия Солис поделилась с Лайфом, на какие моменты должна обращать внимание каждая женщина, в доме которой подрастает наследник.

Чему мама должна научить сына?

Уважению к женщинам

Сын — одно из главных творений в жизни каждой матери, и к воспитанию чада женщина должна подходить с ответственностью. Фото © Shutterstock

Мама должна обучить сына, как проявлять уважение в общении с женщинами, выстраивать отношения, в которых царит взаимопонимание.

Общению с людьми

Женщина должна вложить в мальчика умение слушать и коммуницировать эффективно, чтобы он мог донести мысли и идеи другим людям и достичь целей. Безусловно, во взрослой жизни не обойтись без уважения к окружающим, их чувствам и мнениям. Также следует на собственном примере показывать сыну, что такое основы коммуникации, такие как слушание, говорение и взаимодействие с людьми. Тут важно научить ребёнка слышать не только себя, а ещё и быть внимательным к мнению и чувствам окружающих, уважительно к ним относиться.

В меняющихся условиях жизни далеко не всем женщинам нравится жёсткий патриархат. Да и бизнес-партнёры и работодатели с категоричными людьми меньше создают отношений и деятельности. Именно уважение и умение слушать станут основой, дадут возможность строить взаимовыгодное сотрудничество и отношения, быть человеком, с которым захочется общаться окружающим. Да и круг общения у такой персоны всегда больше Юлия Солис Психолог, психотерапевт

Духовным принципам

Хорошо бы обучить сына религиозным или духовным принципам и значению, которые они имеют в жизни.

Грамотности

Ребёнок должен овладеть навыками, которые помогут ему в получении образования и построении карьеры. Фото © Shutterstock

Мать должна научить сына грамотности: умению читать, писать и владеть математикой, а также навыкам, необходимым для получения образования и построения карьеры.

Ответственности

Женщина должна обучить сына быть ответственным за действия, слова, решения и их последствия, за свою жизнь в целом.

Очень часто взрослые мужчины перекладывают ответственность на других людей, ищут виноватых в своих неудачах и нерешённых задачах. Этого можно избежать, передавая потихоньку, ежедневно ответственность ребёнку за его действия и поступки. Потихоньку, не всё сразу Юлия Солис Психолог, психотерапевт

Трудолюбию

Женщина может вложить в сына навыки профессиональной деятельности и дать понять, что трудолюбие — это замечательно. Правилу "Работа = действия = результат" нужно обучать с детства: тогда у мальчика не возникнет проблем с действиями и результатами и во взрослой жизни. Он с малых лет привыкнет видеть результат своих стараний и выбора, а если результата нет, будет менять подход, при этом продолжая действовать. Став взрослым, не сдастся при первых трудностях, будет наслаждаться процессом вплоть до результата.

Финансовой грамотности

Мальчик должен знать, что такое финансовая грамотность и как управлять деньгами. Во взрослом мире один из важных навыков — умение зарабатывать, сохранять и приумножать капитал.

Лидерским навыкам

Каждый мужчина должен владеть лидерскими навыками, так что маме необходимо объяснить мальчику, что такое самостоятельность, организованность и мотивация.

Здоровому образу жизни

С младых ногтей ребёнок должен вести здоровый образ жизни: правильно питаться, заниматься физкультурой, научиться управлять эмоциями. Это станет большим заделом на взрослую жизнь. Фото © Shutterstock

Мама должна научить сына здоровой жизни: в это понятие входит, в частности, правильный рацион, физическая активность, управление стрессом.

Культурным ценностям

Мама должна обучить сына культурным ценностям и истории, чтобы мальчик был способен понимать и принимать различные точки зрения и культуры.

С такой основой воспитания можно быть абсолютно уверенной, что сын проживёт свою жизнь интересно, легко и в прекрасном окружении, реализовывая потенциал Юлия Солис Психолог, психотерапевт