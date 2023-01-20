"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
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20 января, 11:35

10 заледеневших фотографий, которые с нового угла покажут, что такое настоящая зима

Мы тут в России живём — льда в своей жизни насмотрелись! Но только не такого. Собрали 10 редких отмороженных кадров, которые удивят даже жителей Севера.

"Морская львица Аня не понимает, что случилось с её усами", — zissoum.

Фото © Reddit / zissoum

Фото © Reddit / zissoum

"То, как заледенела сетка", — esteban42.

Фото © Reddit / esteban42

Фото © Reddit / esteban42

"Снег частично скатился с крыши, а потом снова замёрз, и вот в итоге получились горизонтальные сосульки", — snowinspired.

Фото © Reddit / snowinspired

Фото © Reddit / snowinspired

"Пласт льда, отошедший от стены после ледяного дождя", — kopter28.

Фото © Reddit / kopter28

Фото © Reddit / kopter28

"Владивосток покрылся льдом", — tovarishch_Kavenil.

Фото © Reddit / tovarishch_Kavenil

Фото © Reddit / tovarishch_Kavenil

"Чёрт, кофе разлил..." PinicchioDelTaco.

Фото © Reddit / PinicchioDelTaco

Фото © Reddit / PinicchioDelTaco

"Заправка в -39 градусов", — Infobody.

Фото © Pikabu / Infobody

Фото © Pikabu / Infobody

"Смотрите, какую удивительную спиральную сосульку я обнаружил этим утром!" merz-person.

Фото © Reddit / merz-person

Фото © Reddit / merz-person

"Велик после ледяного дождя в Чикаго", — lukejohnson555.

Фото © Reddit / lukejohnson555

Фото © Reddit / lukejohnson555

"Из-за холодов вода в бачке замёрзла — и он разбился", — assert92.

Фото © Imgur / assert92

Фото © Imgur / assert92

10 таких смешных писем Деду Морозу от наших детей, что они точно доведут до слёз кого угодно

10 таких смешных писем Деду Морозу от наших детей, что они точно доведут до слёз кого угодно

Обложка ©

Reddit / tovarishch_Kavenil, assert92

Сергей Трофимов

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