10 заледеневших фотографий, которые с нового угла покажут, что такое настоящая зима
Мы тут в России живём — льда в своей жизни насмотрелись! Но только не такого. Собрали 10 редких отмороженных кадров, которые удивят даже жителей Севера.
"Морская львица Аня не понимает, что случилось с её усами", — zissoum.
Фото © Reddit / zissoum
"То, как заледенела сетка", — esteban42.
Фото © Reddit / esteban42
"Снег частично скатился с крыши, а потом снова замёрз, и вот в итоге получились горизонтальные сосульки", — snowinspired.
Фото © Reddit / snowinspired
"Пласт льда, отошедший от стены после ледяного дождя", — kopter28.
Фото © Reddit / kopter28
"Владивосток покрылся льдом", — tovarishch_Kavenil.
Фото © Reddit / tovarishch_Kavenil
"Чёрт, кофе разлил..." — PinicchioDelTaco.
Фото © Reddit / PinicchioDelTaco
"Заправка в -39 градусов", — Infobody.
Фото © Pikabu / Infobody
"Смотрите, какую удивительную спиральную сосульку я обнаружил этим утром!" — merz-person.
Фото © Reddit / merz-person
"Велик после ледяного дождя в Чикаго", — lukejohnson555.
Фото © Reddit / lukejohnson555
"Из-за холодов вода в бачке замёрзла — и он разбился", — assert92.
Фото © Imgur / assert92
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Reddit / tovarishch_Kavenil, assert92