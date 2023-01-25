Остался лишь Хачанов: Рублёв крупно проиграл Джоковичу и вылетел с Australian Open
Рублёв проиграл Джоковичу и не смог выйти в полуфинал Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублёв завершил своё выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), проиграв в четвертьфинале экс первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась убедительной победой Джоковича: 6:1, 6:2, 6:4. Примечательно, что некогда лучший теннисист планеты сумел также повторить рекорд Андре Агасси по числу выигранных подряд матчей на Australian Open.
Отметим, что в сетке Australian Open остался один представитель — Карен Хачанов, который в полуфинале сразится с греком Стефаносом Циципасом. В четвертьфинале наш соотечественник обыграл американца Себастьяна Корду.
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Getty Images / Mark Kolbe