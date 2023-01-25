Остался лишь Хачанов: Рублёв крупно проиграл Джоковичу и вылетел с Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил своё выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), проиграв в четвертьфинале экс первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась убедительной победой Джоковича: 6:1, 6:2, 6:4. Примечательно, что некогда лучший теннисист планеты сумел также повторить рекорд Андре Агасси по числу выигранных подряд матчей на Australian Open.