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25 января, 10:56

Наглый вор вейпов совсем забыл о камерах, которые засняли кражу и его удивлённое лицо

В Москве продавец табачного магазина украл вейпы почти на 300 тысяч рублей

Продавец табачного магазина, расположенного на Рязанском проспекте в Москве, украл вейпы почти на 300 тысяч рублей. Однако воришка, который, видимо, испугался возможного запрета такой продукции, попал на камеры. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Москвич украл вейпы на 300 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT

Продавец-консультант пришёл на работу до начала смены примерно в 7:00, чтобы осуществить преступную задумку. Вейпы, жидкости для них и сигареты на общую сумму 298 тысяч рублей мужчина сложил в огромную сумку, а потом прихватил из кассы ещё 12 тысяч рублей.

Пока собирал товар, он даже не задумался о камерах, которые снимали его в этот момент. Одну из них он заметил только в конце. Судя по обескураженному взгляду, злоумышленник был неприятно удивлён таким "открытием".

"Что в рот влезло, то полезно": Москвичи высказались об идее запретить вейпы

"Что в рот влезло, то полезно": Москвичи высказались об идее запретить вейпы

Ранее сообщалось, что комитетам Госдумы поручили изучить вопрос возможного запрета вейпов. С соответствующей инициативой выступил спикер Вячеслав Володин, а поддержали её более 80% россиян.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Светлана Оперук

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