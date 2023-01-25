Наглый вор вейпов совсем забыл о камерах, которые засняли кражу и его удивлённое лицо

Продавец табачного магазина, расположенного на Рязанском проспекте в Москве, украл вейпы почти на 300 тысяч рублей. Однако воришка, который, видимо, испугался возможного запрета такой продукции, попал на камеры. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Москвич украл вейпы на 300 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT

Продавец-консультант пришёл на работу до начала смены примерно в 7:00, чтобы осуществить преступную задумку. Вейпы, жидкости для них и сигареты на общую сумму 298 тысяч рублей мужчина сложил в огромную сумку, а потом прихватил из кассы ещё 12 тысяч рублей.