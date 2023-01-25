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25 января, 10:54

Активные граждане восполнят нехватку кадров в ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: В ДНР ощущается дефицит кадров почти во всех отраслях

В ДНР ощущается нехватка работников почти во всех отраслях, но они могут появиться благодаря активным россиянам. Об этом журналистам заявил врио главы региона Денис Пушилин.

"Уверен, мы найдём в целом с учётом такой активности и среди ребят-военнослужащих, и людей с активной жизненной позицией тот недостающий кадровый потенциал, в котором нуждается ДНР. Потому что мы это ощущаем практически во всех отраслях", — сказал он.

Такое заявление Пушилин сделал по случаю открытия в Ростове-на-Дону второго полуфинала кадрового конкурса для руководителей "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика". По его словам, в регионе предстоит реализовать грандиозные проекты и этапы восстановления.

Пушилин считает, что Соледар удастся оперативно восстановить по примеру Мариуполя

Пушилин считает, что Соледар удастся оперативно восстановить по примеру Мариуполя

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от премьера Михаила Мишустина ускорить процесс повышения уровня жизни в новых регионах РФ. По словам лидера страны, у властей запланирован ряд мероприятий, в том числе относительно социальной сферы, повышения уровня доходов.

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ТАСС / Эрик Романенко

Светлана Оперук

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