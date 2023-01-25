Активные граждане восполнят нехватку кадров в ДНР, заявил Пушилин

В ДНР ощущается нехватка работников почти во всех отраслях, но они могут появиться благодаря активным россиянам. Об этом журналистам заявил врио главы региона Денис Пушилин.

"Уверен, мы найдём в целом с учётом такой активности и среди ребят-военнослужащих, и людей с активной жизненной позицией тот недостающий кадровый потенциал, в котором нуждается ДНР. Потому что мы это ощущаем практически во всех отраслях", — сказал он.

Такое заявление Пушилин сделал по случаю открытия в Ростове-на-Дону второго полуфинала кадрового конкурса для руководителей "Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика". По его словам, в регионе предстоит реализовать грандиозные проекты и этапы восстановления.