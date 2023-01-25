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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 13:45

Госдума приняла закон об обезличенных декларациях депутатов и чиновников с 1 марта

Госдума РФ приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без каких-либо персональных данных с 1 марта 2023 года.

Таким образом, в Сети будет публиковаться лишь обобщённая статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений. При этом механизмы подачи отчётности сохраняются, ни о каком уменьшении контроля речь, по словам автора поправок Павла Крашенинникова, "не идёт". Кроме того, документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, осуществляющими полномочия на непостоянной основе. Также если чиновник отсутствует на рабочем месте шесть месяцев без уважительной причины, то это может быть основанием для прекращения его полномочий.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что изменение процедуры опубликования чиновниками деклараций о доходах продиктовано "спецификой СВО".

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LIFE / Эмин Калантаров

Артур Белкин
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