Госдума приняла закон об обезличенных декларациях депутатов и чиновников с 1 марта
Госдума РФ приняла закон о публикации деклараций депутатов и сенаторов в обезличенном виде без каких-либо персональных данных с 1 марта 2023 года.
Таким образом, в Сети будет публиковаться лишь обобщённая статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений. При этом механизмы подачи отчётности сохраняются, ни о каком уменьшении контроля речь, по словам автора поправок Павла Крашенинникова, "не идёт". Кроме того, документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, осуществляющими полномочия на непостоянной основе. Также если чиновник отсутствует на рабочем месте шесть месяцев без уважительной причины, то это может быть основанием для прекращения его полномочий.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что изменение процедуры опубликования чиновниками деклараций о доходах продиктовано "спецификой СВО".
LIFE / Эмин Калантаров