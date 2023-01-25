Госдума приняла закон об обезличенных декларациях депутатов и чиновников с 1 марта

Таким образом, в Сети будет публиковаться лишь обобщённая статистическая информация о предоставлении депутатами этих сведений. При этом механизмы подачи отчётности сохраняются, ни о каком уменьшении контроля речь, по словам автора поправок Павла Крашенинникова, "не идёт". Кроме того, документ содержит поправки о возможности непредоставления деклараций муниципальными и региональными депутатами, осуществляющими полномочия на непостоянной основе. Также если чиновник отсутствует на рабочем месте шесть месяцев без уважительной причины, то это может быть основанием для прекращения его полномочий.