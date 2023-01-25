Сказка недалеко от МКАД: Россиянам предложили "превратиться" в Бабу-ягу в избушке за 15 тысяч в сутки

На сайте сервиса "Авито.Недвижимость" появилось достаточно неожиданное объявление, в котором всем желающим предлагают пожить в настоящей избушке на курьих ножках, как у Бабы-яги из русских народных сказок. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе сервиса.







Небольшой дом площадью 10 квадратных метров расположен на седьмом километре Каширского шоссе в деревне Мисайлово, что в самом ближайшем Подмосковье. Несмотря на совсем скромную площадь, в нём есть свет, горячая вода, санузел с душевой, индукционная плита и набор посуды на четырёх человек. Примечательно, что попасть в сказку можно за 15 тысяч рублей в сутки.

"На "Авито" представлено более 178 тысяч объявлений о краткосрочной аренде частного жилья по всей России. Многие из этих предложений — с необычным дизайном, местоположением и условиями. Всё для того, чтобы подарить гостям интересный опыт и незабываемые воспоминания", — отметил руководитель направления краткосрочной аренды "Авито.Недвижимость" Артём Кромочкин.