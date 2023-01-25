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Регион
Опубликовано 25 января 2023, 10:29
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Режиссёр "Сватов" Радзюкевич заявил о желании поехать добровольцем в зону СВО

Эдуард Радзюкевич. Обложка © VK / Фан-клуб актёра

Эдуард Радзюкевич. Обложка © VK / Фан-клуб актёра

Звезда "Папиных дочек", "Шести кадров" и режиссёр "Сватов" Эдуард Радзюкевич заявил о желании отправиться добровольцем в зону СВО. В беседе с порталом "Столица С" 57-летний артист раскритиковал политику современной Украины и заявил, что с этим "несостоявшимся проектом", где вовсю орудуют нацисты, пора уже заканчивать.

"Давно об этом (отправиться добровольцем в зону СВО. — Прим. Лайфа) думаю. Просто сейчас не позволяет здоровье. Но при первой возможности обязательно туда отправлюсь, поддержу жителей Донбасса. <...> Для меня понятие "Родина" впитано с молоком матери. Я вырос в семье офицера-пограничника", — сказал Радзюкевич.

Известный кинодеятель также заявил о необходимости гордиться теми, кто сейчас защищает нашу страну. По словам актёра, Родина — это матери, дети, жёны, сёстры, поэтому стоять за неё — священный долг каждого представителя сильного пола.

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Ранее стало известно, что мобилизованные, контрактники и добровольцы получат двойной стаж за участие в СВО. Вместе с тем принятые кабмином меры поддержки затронули и мобилизованных предпринимателей, которых освободили от статистической отчётности. Также им полагается отсрочка по уплате налогов и страховых взносов, увеличение сроков подачи налоговых деклараций и финансовых отчётов.

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Наталья Демьянова
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