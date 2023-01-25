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Опубликовано 25 января 2023, 13:16

Госдума приняла закон о социальной реабилитации бывших заключённых

Госдума приняла в третьем, заключительном чтении проект базового закона "О пробации в РФ". Он предусматривает введение в стране института социальной адаптации осуждённых.

Согласно документу, в России предполагается внедрение реабилитации людей, которые освободились из заключения. Таким гражданам будут помогать стать полноценными членами общества. Мера коснётся и тех, кто был приговорён к принудительным работам.

В Госдуме уточнили, что бывшим заключённым помогут с трудоустройством, получением образования, в медицинском обеспечении и налаживании связей с родственниками, а также посодействуют в восстановлении документов и прав на имущество.

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Илья Суриков
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