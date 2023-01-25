В партии Эрдогана ответили на вопрос о скором выходе Турции из НАТО
В партии Эрдогана опровергли намерение Турции покинуть НАТО
Турция не собирается выходить из состава НАТО, несмотря на заявления некоторых политиков. Об этом заявил пресс-секретарь правительственной Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.
"Слова тех, кто говорит о необходимости исключить Турцию из НАТО, неразумны. Об этом не может быть и речи. Мы являемся одной из стран – основательниц НАТО. Они не имеют права говорить об этом. То, о чём они говорят, было бы роскошью для НАТО", — сказал он в интервью телеканалу CNN Türk.
Ранее заместитель председателя турецкой партии "Родина" Этем Санчак заявил, что Анкара выйдет из НАТО в ближайшие пять-шесть месяцев. Политик также обратил внимание на проведённые в стране опросы, в которых большая часть турков утверждает, что США осуществляют наиболее враждебную и разрушительную политику. Кроме того, граждане республики активно говорят о своих симпатиях в адрес России и президента Владимира Путина.
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