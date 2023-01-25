В партии Эрдогана ответили на вопрос о скором выходе Турции из НАТО

"Слова тех, кто говорит о необходимости исключить Турцию из НАТО, неразумны. Об этом не может быть и речи. Мы являемся одной из стран – основательниц НАТО. Они не имеют права говорить об этом. То, о чём они говорят, было бы роскошью для НАТО", — сказал он в интервью телеканалу CNN Türk.