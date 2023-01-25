Шольца уличили в развале экономики ФРГ в угоду США из-за решения отправить танки Киеву
Политолог Дудчак: Шольц угробил экономику ФРГ, согласившись отправить танки Leopard Киеву
Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз пошёл на уступки США, отправив боевые танки Leopard Украине. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, такое решение ФРГ крайне негативно скажется на экономике страны.
"Для него (Шольца. — Прим. Лайфа) как политика самый большой риск — это испортить отношения с США, судя по всему, на всё остальное ему глубоко плевать. Он и так сделал всё возможное, чтобы угробить экономику одной из крупнейших стран мира в угоду Соединённым Штатам. Возможно, что останавливало его от быстрого согласия на поставку Leopard мнение своих же производителей", — сказал эксперт.
Он напомнил, что ФРГ располагает развитым военно-промышленным комплексом, а немецкие танки Leopard вполне конкурируют с теми же американскими Abrams. Теперь же Вашингтон вынудил Берлин избавиться от имеющейся на вооружении боевой техники, чтобы у немцев появилась необходимость приобрести американские танки взамен отданных.
Так постепенно Германия потеряет статус крупнейшего поставщика бронетехники и превратится в импортёра, что ещё сильнее увеличит зависимость Берлина от Вашингтона. Получается, что целая высокотехнологичная отрасль попросту "может накрыться медным тазом", подчеркнул Дудчак. Впрочем, политолог считает, что капитуляция Шольца в вопросе поставки танков Киеву была лишь вопросом времени.
"Мы видим постоянное увеличение объёма поставок, изменение качества — поставляются более новые виды вооружения, всё более мощное, дальнобойное. И если не изменится логика этих событий, если на Западе не почувствуют, что на такие шаги есть адекватный ответ, кроме напоминания о красных линиях, мы увидим и Abrams на полях Украины, и ракетные системы", — резюмировал наш собеседник.
Напомним, накануне немецкое издание Spiegel сообщило, что Шольц всё-таки согласился отправить Киеву Leopard. По данным журналистов, речь идёт как минимум об одной роте танков, которые находятся на вооружении Бундесвера. Правительство ФРГ также хочет разрешить экспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам, к примеру Польше.
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