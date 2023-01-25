Шольца уличили в развале экономики ФРГ в угоду США из-за решения отправить танки Киеву

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз пошёл на уступки США, отправив боевые танки Leopard Украине. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Александр Дудчак. По его словам, такое решение ФРГ крайне негативно скажется на экономике страны.

"Для него (Шольца. — Прим. Лайфа) как политика самый большой риск — это испортить отношения с США, судя по всему, на всё остальное ему глубоко плевать. Он и так сделал всё возможное, чтобы угробить экономику одной из крупнейших стран мира в угоду Соединённым Штатам. Возможно, что останавливало его от быстрого согласия на поставку Leopard мнение своих же производителей", — сказал эксперт.

Он напомнил, что ФРГ располагает развитым военно-промышленным комплексом, а немецкие танки Leopard вполне конкурируют с теми же американскими Abrams. Теперь же Вашингтон вынудил Берлин избавиться от имеющейся на вооружении боевой техники, чтобы у немцев появилась необходимость приобрести американские танки взамен отданных.

Так постепенно Германия потеряет статус крупнейшего поставщика бронетехники и превратится в импортёра, что ещё сильнее увеличит зависимость Берлина от Вашингтона. Получается, что целая высокотехнологичная отрасль попросту "может накрыться медным тазом", подчеркнул Дудчак. Впрочем, политолог считает, что капитуляция Шольца в вопросе поставки танков Киеву была лишь вопросом времени.